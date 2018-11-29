İlkadım'da “Hz. Peygamber ve Gençler” konferansı

Peygamber ve Gençler” konulu konferans verildi.

İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Okuryazar Buluşmaları” etkinliği kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ve Eğitimci ve İl Vaizesi Emine İpekdal gençlerle bir araya geldi. Derebahçe Sosyal Tesisleri İLKEM Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal, “Gençler ülkenin geleceği ve bu gençlerin de geleceğe hazırlanması gerekiyor. Bu yüzden gençlerin yetişmesi, çağın şartlarına uygun bilgi ve donanıma sahip olması her açıdan önemlidir. Gençlerimiz birlikte Seyyid Kutbittin gibi bir şehre hayat veren manevi değerlere sahip çıkmalıyız. Kalbi mescitlere bağlı gençler ve Allah'tan korktuğu için gizli ve açık günahlardan uzak duran gençlere ve Hz. Yusuf (A.S) gibi edep timsali gençlerin yetişmesinde gayret göstermeliyiz. Bundan ötürüdür ki, İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'a böyle programlara destek vererek bizleri gençlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

İl Vaizesi Emine İpekdal'ın konuşmasının ardından İlkadım Belediyesi Eğitim Kurumları Koordinatörü İdris Yüce tarafından Başkan Erdoğan Tok adına Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ve Emine İpekdal'a sunumlarından dolayı minyatür Saathane Kulesi hediye edildi.