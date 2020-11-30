İlkadım'da izinsiz seyyar satıcılara taviz yok

Ekipler yollarda ve kaldırımlarda izinsiz satış yapan seyyar satıcılara göz açtırmadı.

İlkadım ilçesinde kaldırım işgalinde bulunan ve tezgâh açma yetkisi olmayan seyyar satıcılar ve esnaf ile ilgili gerekli işlemleri uygulayan İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyetleri de değerlendiriyor. Özellikle Saathane Meydanı ve çevresinde bulunan çay ocaklarının önündeki kayıt dışı her türlü ürünün ve elektronik malzeme satışı yapan seyyarlar Kovid-19 salgınına yönelik tedbir kapsamında kaldırdı.

“Sağlığınız için hassasiyetle davranın”

Vergi vermeden ara sokaklarda ve halkın yoğun olarak kullandığı meydanlarda çay ocaklarını önünde kayıt dışı satışlar nedeniyle satış yapan seyyarlar vergisini veren esnafımızı da olumsuz yönde etkilediğine vurgu yapan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Nerden ve nasıl getirildiği belli olmayan ürünler, halkımızın sağlığını tehdit edebilir. Öncelikle trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kayıtlı esnafın işlerini engelleyen seyyar satıcılardan vatandaşların alışveriş yapmamasını istiyoruz. Halkımızın sağlığı söz konusu olunca göz ardı edemeyeceğimiz diğer bir konu ise ana caddelerde seyyar olarak açıkta satışa sunulan ve menşei belli olmayan yiyecekler. Bu ürünler akciğer ve solunum yollarında kalıcı hasar bırakan egzoz gazlarına maruz kalmaktadır. Vatandaşlarımızdan toplum sağlığının ön planda olduğu bu günlerde vatandaşlarımızdan ricamız sağlığımızı olumsuz etkileyen bu konuda da hassasiyetle davranıp seyyar satıcılarla aralarına mesafe koymalarıdır. Zabıta teşkilatı olarak denetimlerimizi ilçemizde aralıksız sürdüreceğiz” dedi.