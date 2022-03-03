İlkadım'da karla kaplanan yollar ulaşıma açılıyor

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Samsun kent merkezinde özellikle yüksek kırsal kesimlerinde sabahın ilk saatlerinde yağan kar yağışının ardından teyakkuza geçen İlkadım Belediyesi, kırsal mahallelerde kapanan yolları greyderle ulaşıma açtı.

Yüksek mahallelerde devam eden karla mücadele çalışmalarının ulaşımın güvenli hale gelinceye kadar devam edeceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

“İlkadım Belediyesi, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden görevinin başında olarak karla mücadele çalışmalarını gerçekleştirmeye devam edecek. Ulaşımın ve trafiğin güvenli hale gelebilmesi için gerekli tüm çalışmaları ve iş makinalarımızı bölgelerimize sevk ettik. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olmaya devam edeceğiz.”