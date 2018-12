İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, her mevsimin ayrı güzellikte yaşandığı İlkadım'da karla mücadele çalışmalarının 7/24 aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için her türlü önlemin alındığını belirten Başkan Tok, İlkadım'da her yıl olduğu gibi bu yıl da karın çile değil güzellik olacağını dile getirdi.

17 adet iş makinesi ve 40 personel görev yapacak

İlçe merkezinden en uzak mahallelere kadar ilçe sınırlarının tamamında ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için gerekli çalışmalar İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce başlatıldı. Özellikle daha yüksek kesimlerde vatandaşların mağdur olmamaları için 7 gün 24 saat çalışacak personel ve ekipmanlar görev başında. 3 adet greyder, 4 adet kepçe, 6 adet cays, 1 adet yükleyici, 2 adet tuzlama aracı, 1 adet kar küreme aracı ve 24 saat hazır bekleyen 40 kişilik ekip İlkadım'da karın çile olmaması için çalışacak

“Tüm tedbirlerimizle kışı karşılıyoruz”

Karla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Başkan Tok, ilçede dört mevsimin ayrı ayrı mutlulukla yaşanabildiği doğal güzelliklere sahip bir ilçe olduğunu söyledi. İlkadım Belediyesi olarak her sene artan tecrübe ve iş gücü ile İlkadımlı hemşerilere kar ile mücadelede içlerinin rahat olmasını söylediklerini aktaran Başkan Tok, “Yüksek mahallelerimizde kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için yağışlar henüz yoğunlaşmadan tüm önlemlerimizi almış durumdayız. Bu nedenle özellikle kış aylarında kar yağışlarının çileye dönüştüğü günleri geride bırakarak vatandaşlarımıza sadece beyaz örtünün tadını çıkarabilecekleri hizmetler sunuyoruz. Meteoroloji yetkilileri ile her an iletişim halinde olarak tedbirlerimizi alıyor ve çetin koşulları güven içerisinde karşılıyoruz. Tüm ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürürken bir yandan da vatandaşlarımız tarafından gelen ihbarları ivedilikle çözüme ulaştırıyoruz. Personel ve ekipman olarak yeterli bir sayıda, vatandaşlarımızın tüm taleplerine cevap veriyoruz” dedi.

"Asılsız ihbarlardan kaçınalım"

İlkadım Belediyesi İletişim Merkezine 7 gün 24 saat her konuda olduğu gibi yol tuzlama ve açma talepleri için de ulaşılabilineceği belirtilirken, daha önceki senelerde yaşanan asılsız ihbarların sağlık problemi gibi hayati önem taşıyan durumlara müdahalenin gecikmesine neden olabileceğinin altı çizilerek vatandaşlardan konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi istendi.