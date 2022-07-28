İlkadım'da LGS ve YKS başarısı

İlkadım Belediyesi Eğitim Merkezi (İLKEM) Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencileriyle başarısını bir kez daha tescilledi.

LGS çerçevesinde 5 Haziran'da yapılan merkezi sınav sonuçları açıklanması ile başarı ivmesinin sonuçlara yansıtan İLKEM 80 öğrencinin 55'i merkezi puan sistemiyle, 25 öğrenci ise adrese dayalı, orta öğretim başarı puanı ile istedikleri okullara yerleştirdi. Her yıl LGS ve YKS'de başarıyı yakalayan gençlere ücretsiz olarak İLKEM bu yıl da İlkadımlı gençlere hayallerindeki okulların kapılarını aralamaları için profesyonel destek sunuyor. YKS tercih sürecindeki tüm öğrencileri 4 farklı şubesindeki tercih noktasına davet eden eğitim merkezi sınavdan sonra da öğrencileri yalnız bırakmıyor. Gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için “YKS Tercih Rehberliği” 28 Temmuz Perşembe günü başlayarak 5 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

“YKS'de 41 öğrenci yüzdelik dilimde”

LGS ve YKS'de başarının adresi olan İLKEM öğrencilerini tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sınav maratonuna katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. YKS sınavına eğitim merkezimizde hazırlanan 41 öğrencimiz yüksek puanlarla yüzdelik dilimlere girmeyi başardı. İLKEM'de görev alan tüm çalışma arkadaşlarımız, öğrencilerimizin geleceğe en güzel şekilde hazırlanması ve başarılı olması için özveriyle çalışıyorlar. Bunun sonucunda da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, yine çok güzel bir başarı tablosu çizdi. Her zaman eğitime dost bir belediye başkanı olarak da yanlarında olduğumu başarılarından büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tercih sürecinde de kardeşlerimizi yalnız bırakmayarak, kendileri için en doğru eğitim kurumlarını seçmelerinde onlara destek sunuyoruz. İlkadımlı tüm genç kardeşlerime, mutlu olacakları, güzel bir gelecek diliyorum” dedi.