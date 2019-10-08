İlkadım'da lokanta ve restoranlara sıkı denetim

Samsun'un İlkadım ilçesinde lokanta ve restoranlara yapılan denetimlerde 5 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, ilçe genelinde lokanta ve restoranlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri kent merkezinde faaliyet gösteren lokanta ve restoranlarda hijyen ve ruhsat denetimleri yaptı. Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Gıda Denetim ekipleri tarafından farklı noktalarda yapılan denetimlerde, lokanta ve restoranlar denetlenerek sağlık açısından hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi.

29 iş yerinin incelendiği denetimde kullanıma hazır ürünlerin son kullanma tarihleri ve saklanma koşulları, mutfak alanlarındaki hijyen koşulları, kuru gıdaların istiflenirken ürünlerin havalanması için altlarında palet olup olmadığı, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri, fiyat etiketi ve tarife listeleri, atık yağ sözleşmeleri ve depolanma şartları, çalışanların temizliği, giyinme odaları ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını kontrol edildi. İşletmelerin uymakla sorumlu olduğu tüm kuralları denetleyen ekipler 3 iş yerine hijyen kriterlerine uygun çalışmadığı için eksiklerin giderilmesi için süre tanıdı. 2 iş yerine ise ruhsatsız iş yeri açma ve çalıştırmaktan yazılı ihbarla para cezası kesildi.

Özellikle gıdaya yönelik denetimlere büyük hassasiyet gösterdiklerini kaydeden İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “İlkadım ilçemiz şehrimizin tanıtımı ve turizm açısından önemli bir noktaya sahip. Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliği konusunda denetimlerimiz periyodik olarak devam etmekteyiz. Hijyen kurallarına uyarak vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutan esnaflarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz” dedi.