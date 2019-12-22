?lkad?m'da Mehmet Akif Ersoy yad edildi

SAMSUN (?HA) ? ?lkad?m Belediyesi taraf?ndan ?stiklal ?airi Mehmet Akif Ersoy'un do?umunun 146., vefat?n?n 83. y?l d?n?m?nde anma program? d?zenlendi.

?lkad?m Belediyesi K?lt?r ve Sosyal i?ler M?d?rl???ne ba?l? olarak genelde Samsun'a, ?zelde ise ?lkadim'a hizmet veren ?lkad?m Et?t ve E?itim Merkezi (?LKEM) her ay milli k?lt?r ve tarih bilinci olu?turmak i?in T?rk b?y?kleri ve ilim adamlar?n? tan?t?c? etkinlikler d?zenliyor. Son d?zenlenen etkinlikte Milli ?air Mehmet Akif Ersoy, do?umunun 146., vefat?n?n 83. y?l d?n?m?nde d?zenlenen ?iir okuma, T?rk bayra?? motif etme gibi farkl? etkinliklerle an?ld?. Etkinlikte T?rkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey K?br?s T?rk Cumhuriyeti'nin ulusal mar?? olan ?stikl?l Mar??'n?n hangi ?artlarda yaz?ld???n? ve nas?l kabul edildi?ini g?steren sinevizyon g?sterisi ve konferans ile bilgilendirme yap?ld?. Mehmet Akif Ersoy k??esi ve ay-y?ld?zl? bayrak ?al??mas? ise programda duygu dolu anlara neden oldu.

?Ge?mi?ine ve manevi de?erlerine sahip ??kan nesiller yeti?tiriyoruz?

Milli ve manevi de?erlere ek olarak bilim ve teknolojiyle donanan ?ocuklar?n en b?y?k zenginlik oldu?unu s?yleyen ?lkad?m Belediye Ba?kan? Necattin Demirta?, ??ocuklar?m?z? gelenek ve g?reneklerimizi, k?lt?r?m?z? ??reterek ayn? zamanda h?zla geli?en d?nyaya uyum sa?layabilecek donan?ml?, g??l?, bilgili yeti?tirme noktas?nda e?itime ayr? bir ?nem veriyoruz. E?itim yuvalar?m?zda ?e?itli etkinliklerle ge?mi?imizi, bizi biz yapan de?erleri bizden sonraki nesillere aktaran bir ortamda Milli ?airimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinli?i d?zenledik. Merhum Mehmet Akif'in, vatan topraklar? i?gal alt?ndayken kaleme ald??? ?stiklal Mar??; milli m?cadele ruhunu, T?rk Milleti'nin vatan sevgisini, ba??ms?zl??a olan tutkusunu gelece?imizin teminat? olan ?ocuklar?n kendilerini geli?tirmeleri, ara?t?ran ve sorgulayabilen donan?ml? bireyler olarak yeti?melerini sa?layan temelleri bu e?itim yuvalar?nda at?yoruz. Bu sebep ile ?ocuklar?m?za sahip ??kacak onlar?n yar?na daha umutlu ula?mas? i?in gayret edece?iz? dedi.