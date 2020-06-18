İlkadım'da öğrenciler için hijyen seferberliği

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından uygulanan hijyen seferberliği ile 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak LGS öncesi öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri sağlanacak. Korona virüsü mücadelesi kapsamında İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sınav yapılacak tüm okulları ilaçlayarak hijyenik bir ortam oluşturuyorlar.

Tüm okullar ilaçlanacak

İlkadımlı öğrenciler 2020 LGS heyecanını yaşarken sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınav yapılabilmesi için İlkadım Belediyesi ekipleri sıkı bir çalışma yürütüyor. İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen dezenfekte çalışması ile sınava girecek öğrenciler ve ailelerinin korona virüsünden ötürü tedirgin olmalarının önüne geçiliyor. Belediye ekipleri çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

“Öğrencilerimizin sınavdan başka bir şey düşünmelerine gerek kalmayacak”

Yapılan dezenfekte çalışması ile sınava girecek öğrenci ve ailelerinin içlerinin rahat olmasını amaçladıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Değerli öğrencilerimizin geleceklerini şekillendirecek bu önemli sınavda, öğrencilerin sınavdan başka bir şey düşünmeden gönül rahatlığı ile sınavlarına girebilmelerini sağlamak için ekiplerimiz adeta bir hijyen seferberliği başlatmış durumda. Sınavın yapılacağı tüm okulları ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Çocuklarımızın sağlığını korumak için elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız. Bu vesile ile Cumartesi günü gerçekleşecek LGS öncesi tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.