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İlkadım'da personelle istişare toplantısı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye personeli ile istişare ve tanışma toplantısı düzenledi.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından göreve gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye personeli ile istişare ve tanışma toplantısında bir araya geldi. Belediye konferans salonunda gerçekleşen toplantıya birim müdürleri ve çalışanları katıldı. Belediye çalışanlarına herkesin işini özverili şekilde yapmasının gerekli olduğunu söyleyan Başkan Demirtaş, “Ben çalışan personelime, alın teri akıtan personelime sonuna kadar güvenirim, belediyecilik ekip işidir. İşini en iyi şekilde yapan arkadaşlarımızla sorunum olmaz. Görevini layıkıyla yapanın başımın üstünde yeri var. Yapmayana da gerekli işlemleri yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kimsenin arkasına sığınmayın. Benim gözümde birim amirleri ve tüm personel eşittir. Mesai saatinde herkesin yerinde olmasını isterim. Hep beraber çalışıp vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Beni buraya halk getirdi. Halkımızın ekip ruhuyla katılımcı yönetim anlayışımızı boşa çıkarmayacağız'' dedi.

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