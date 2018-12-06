İlkadım'da “Sıfır Atık Projesi” eğitimleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” Samsun'un İlkadım içesinde de hızla büyüyor.

Uygulamaya geçilen okullarda ve kamu kurumlarında alt yapı çalışmaları ve eğitimler İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un özel olarak ilgi gösterdiği atık projesinin alt yapı ve eğitim çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

İlkadım bölgesindeki tüm okullara içinde farklı geri dönüşüm atığının biriktirileceği farklı renklerdeki biriktirme kumbaraları dağıtılmaya başlanırken hem öğretmenler hem de öğrencilere bilgilendirme eğitimleri veriliyor. İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde 70 eğiticiye eğiticilik eğitimi, 85 kamu kurumu çalışanı ve 1962 öğrenci olmak üzere toplamda 2 bin 117 kişiye proje bilinçlendirme eğitimi verildi. İlkadım'da tüm okullarda uygulamaya geçilmesi planlanırken kamu kurumlarından gelen taleplerde İlkadım Belediyesi tarafından değerlendirilerek eğitim toplantıları düzenleniyor.

“Ekonomiye katkı sağlayan her projede varız”

Konuyla ilgili açıklama yaparak geri dönüşümün önemine değinen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Geri dönüşüm konusunda göreve geldiğimiz andan itibaren sadece şehrimizde değil tüm ülkede ses getiren projelere imza attık. Geçtiğimiz yıllarda dönüşüme İlkadım, Bitkisel Atık Yağ Toplama, Güvenli Gelecek Dönüşümle Gelecek ve kısa süre önce Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz bitkisel atık yağ ve atık pillerin toplandığı AYPİKUT gibi birçok proje gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra bilinçlendirme çalışmalarımızda hızlı bir şekilde ilerliyor. Sıfır Atık Projesi içinde başta çocuklar olmak üzere okullarda ve kamu kurumlarında eğitimler veriyor ve projeye dahil olmalarını sağlıyoruz. Geri dönüşüm sadece bugün için değil geleceğimizi güzelleştirmek için büyük öneme sahip bizlerde bu bilinçle konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Dönüşümde yakalanan başarının dönüşü de ekonomiye büyük katkı sağlamak oluyor. Bu nedenle ülke ekonomimize katkı sağlayan her projede varız diyoruz” dedi.