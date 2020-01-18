İlkadım'da şiir gecesinde aşıklar atıştı

İlkadım Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Samsun Sanatçılar Derneği (SASAD) tarafından Acem Tekkesinde düzenlenen şiir gecesinde âşıklar sahneye çıktı. Programda Aşık Obalı ve Aşık Sancak'ın güzellemeleri, koçaklamaları ve atışmaları, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

SASAD TSM Korosu'nun da yer aldığı gecede solistlerin seslendirdiği sevilen türküler, izleyenleri coşturdu. Programa eşi Lütfiye Demirtaş ile birlikte katılan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, söylenen türkülere eşlik etti. 7'den 70'e herkesin yoğun ilgi gösterdiği şiir günleri gecesinde katılımcıların kendi söz ve yorumu ile okuduğu şiirler, dinleyenlerin beğenisini kazandı. Gecede Gazeteci-Yazar Osman Kara'nın okuduğu Sivas'ta Yoksul Çocuklar adlı duygu yüklü şiiri katılımcılara hüzünlü dakikalar yaşattı.

Selamlama konuşması yapan SASAD Başkanı Şef Ömer Umutlu, “Farklı sanatçılarla şehrimizi tanıtma açısından üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sizlerle bu güzel mekanda bu güzel atmosferde bir arada olmaktan çok mutluluk duydum” dedi.

Belediye olarak çeşitli etkinliklerle sanatçılar ve sanatseverleri bir araya getirdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şiirler ve ozanlarımızın atışmalarıyla bir güzelliğin daha yansımasını gerçekleştirdik. Siz sanatçılar sanatınızla, yaptıklarınızla hem toplum aydınlanıyor hem de dünyamıza, yaşamımıza zenginlik katıyorsunuz. Siz aynı zamanda topluma yön gösteren kişilersiniz. Sizler hep güzelliği temsil ediyorsunuz. Bizim bütün sanat camiasıyla, eğitim camiasıyla her alanda bu şehir için çalışan insanlarımız ile birlikteliklerimiz olacak. Bu kültürü yaşamak ve yaşatmakta, yerel yönetimler olarak bizlerin büyük görevi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.