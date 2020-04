İlkadım'da sokak hayvanları için aralıksız mesai

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ekipler, korona virüs mücadelesi nedeni ile ihmal edilen sokak hayvanlarını unutmuyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günler dahil her gün İlkadım ilçesi sınırlarındaki bütün mahallelerde can dostlar için hazırlanmış kaplarla sokak hayvanlarına mama bırakılıyor. Daha sonra boşalan kaplar tekrar toplanırken, bu işlem her gün aralıksız devam ediyor.

“Sevgi ve özveri ile çalışıyoruz”

İlkadım'ın 61 mahallesinde her gün aynı hizmeti vermenin büyük bir çaba, özveri ve sevgi istediğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Veteriner İşleri personelimiz bu zor işi her gün tekrarlıyor. Bu hayvanlara duyulan sevgi olmasa bunu yapmak mümkün olmazdı. Onlarla mahallemizi, sokaklarımızı ve hatta evlerimizi paylaşıyoruz. Bu nedenle sağlıkları ve beslenmeleri bizlerin sorumluluğu altında diye düşünüyoruz. Korona virüsü ile insanlık olarak zor bir sınavdan geçerken can dostlarımızı unutmamalıyız. Bunu yaparken de vatandaşımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu zor günlerde daha duyarlı olmalıyız” dedi.