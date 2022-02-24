İlkadım'da temizlik işleri ekipleri tam kadro mahalle temizliğinde

Günlük rutin çalışmalarının yanında mahalle mahalle uygulama yapan İlkadım Belediyesi, tüm birimleri ile girdiği mahalleyi baştan aşağıya elden geçiriyor. Çevre temizliğinin sağlanması ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için ilkadım'da bütün tedbiri alan ekipler mahallelerde genel bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

61 mahalleyi kapsayacak olan programda tek tek uygulama yapan ekipler, girilen mahalleyi baştan aşağı elden geçiriyor. Bu kapsamda ilk çalışmayı Derebahçe Mahallesinde başlatan ekipler, cadde ve sokakları temizleyip, konteynerleri yıkıyor ve dezenfekte ediyor. Ekipler ayrıca çevrede kötü görüntü oluşturan moloz ve yıkıntı atıklarını toparlayarak depolama istasyonuna naklediyor.

“Sorumluluğumuzun bilincindeyiz”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Samsun'un en büyük ilçesiyiz. Sorumluluğumuz büyük farkındayız ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Modernize ettiğimiz araç filomuzla ekiplerimiz her gün dört bir koldan ilçemizin temizliğini yapıyor. Bütün bu çalışmalarımız ile birlikte bir de mahalle mahalle topyekûn çalışma yapıyoruz. Maalesef ilimizde salgın sürecinde zor günler geçiriyoruz. Ciddi bir artış söz konusu. Özellikle bugünlerde temizlik kurallarına hep birlikte daha hassas davranmamız gerekiyor. Bu kapsamda titizlikle çalışan ekiplerimizi kutluyorum” dedi.