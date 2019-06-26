İlkadım'da toplu sünnet kayıtları başladı

Temmuz ayında yapılması planlanan Toplu Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı. İlkadım Belediyesi düzenlediği ve geleneksel hale gelen Toplu sünnet kayıtları başladı. İlkadım'da ikamet eden ve maddi imkanı bulunmayan, 03-14 yaş arası çocuklar modern cerrahi yöntemlerle, hastane koşullarında ücretsiz olarak sünnet ettirilecek. Temmuz ayında yapılması planlanan ‘Toplu Sünnet Şöleni'ne kayıtlar belediye tarafından 12 Temmuz'a kadar mahalle muhtarlıklarına bırakılan formu yoluyla yapılacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen şölende çocuklara sünnet kıyafetleri de hediye edilecek.

Sürpriz eğlenceler düzenlenecek

Sürpriz eğlenceler ve animasyon gösterileriyle dolu olacak sünnet şöleninde anne babalar için erkek evlatlarının ilk mürüvvetini gördüğü, mutlu oldukları günlerden biri olarak hatıralarında kalacağını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım'da yaşayan çocuklarımızın bu mutluluklarını paylaşmaktan buna vesile olmaktan çok büyük bir haz duyuyorum. Bu geleneğimiz inşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecektir” dedi.