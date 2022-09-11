İlkadım'da üst yapı çalışmaları sürüyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde zamanla deforme olan yollarda üst yapı çalışmaları sürüyor. 4 ekip 24 personel ile asfalt yama çalışmaları hafta sonunda da devam ediyor.

İlkadım Belediyesi'nce ilçe genelinde tüm mahallerde başlatılan üst yapı çalışmalarda alt yapı çalışmalarından dolayı hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 4 ekip 24 personel ile asfalt yama çalışmalarına hafta sonunda da devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şehrimizin her yerinde planlı bir şekilde, vatandaşımızın memnuniyetini ön planda olacak şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. Üst yapıda çözüm bekleyen sorunları gideriyoruz. Şehir merkezinde yapmış olduğumuz üst yapı çalışmaları ile trafik akışını ve yaya ulaşımı daha güvenli kaliteli hale getirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte güçlü bir şekilde şehrimizin sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz" diye konuştu.