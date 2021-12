İlkadım'da üstyapı çalışmaları devam ediyor

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın öncülüğünde İlkadım'ı yaşanabilir örnek bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçe genelinde üst yapı çalışmalarına devam ediyor. İlkadım'ın kent Merkezi'nde 20 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda yol bakım faaliyetlerinden asfaltlama çalışmalarına ve baskı beton, kaldırım, tamirat çalışmalarına kadar pek çok farklı alanda hizmetlerini ilçe halkına sunuyor.

Yapılan belediyecilik faaliyetleri hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bizler insanlarımız hayatlarını kolaylaştırmak, onlara daha iyi yaşam olanakları oluşturmak ve şehrin standardını yükseltmek için çalışıyoruz. Halkımız bizi hizmet etmemiz için görevlendirdi. Bu sorumluluğu her zaman omuzlarımızda hissediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz ilçemizin her noktasında asfalt kaplama ve onarım, başta olmak üzere, kaldırım kilit taşı döşemesi, yağmur suyu kanalı döşemesi, tamir, onarım, istinat duvarı yapımı, engelli rampası eksiği olan alanlarda çalışmalarını özveri ile devam ettiriyor. Bunun yanı sıra mahallelerde kullanılmaz halde bulunan ve madde bağımlılarının meskeni haline gelen metruk binaların yıkımından eğitim yuvalarımızın boya ve badanalarının yapılması kadar her alanda çalışıyoruz” dedi.

2021 yılı çalışmalarını sayısal verilerle ortaya koydu

2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Demirtaş, “Geçmişin sıkıntıları ile boğulmak yerine İlkadım'ın bütün mahalleleri ve bütün köyleriyle gelecekte daha güzel, yaşanabilir şehri yapmak adına ekiplerimiz 2021 yılı itibariyle 29.720 m2 taş yapımı, 9.874 m2 fırçalı süpürgeli beton kaldırımı, 612 adet mantar ve bariyer montajı, 5582 m2 baskın beton, 21,015,409 km asfalt yama çalışması, 33750 m3 moloz yıkım, 4450,5 metre yol oluk çalışması, 8433 metre bordür döşemesi ve 71.955 m3 (7.580) km ham yol açımı ve dolgu tesviye çalışmalarıyla sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerimize daha kaliteli hizmeti vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu sezonda karşılayamadığımız talepleri de 2022 yılı yatırım programımıza alıyoruz. 2022 yılında yolu şehrimizin bir sorunu olmaktan çıkartıp, kaynaklarımızı İlkadım'ı daha güzel bir şehir haline getirmek için harcayacağız. Emek ve gayretlerinden ötürü mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.