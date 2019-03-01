İlkadım'da vefa buluşması

Başkan Erdoğan Tok, Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evinde düzenlenen vefa buluşmasında AK davanın neferleri ve yol arkadaşları ile bir araya geldi.

“Ortak bir dava için mücadele ediyoruz”

Toplantıda konuşan eski AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Adnan Varol, “Cumhur İttifakı ile yeni bir dönemdeyiz. 2023, 2053 hedeflerimiz var, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderimiz var. Ortak bir dava için mücadele ediyoruz” derken, eski AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay ise Cumhur İttifakı'nın güçlü bir birliktelik olduğunun altını çizdi.

Süleyman Kaldırım'dan Başkan Tok'a destek

Eski Gazi Belde Belediyesi Başkanı Süleyman Kaldırım, “AK Parti iktidarı ile büyük işlere imza attık. Tüm Türkiye'de yerel yönetimler bazında yapılan hizmetleri hiçbir parti yapamamıştır. İlkadım'da da Erdoğan Başkanımız büyük projelere imza attı. Kendisini de bu nedenle kutluyorum ve bu seçimlerde başarıya ulaşacağına inanıyorum” diye konuştu.

Avcılar: “1 Nisan sabahına başarı ile uyanacağız”

AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar ise, “Cumhur İttifakı olarak bir olduğumuz sürece kazanacağımıza inancımız tam. Cumhur İttifakı'nın gücü ile bir yumruk olarak ülkemizin bütün sorunlarını birlikte çözmek için çalışacağız. Bizler tüm enerjimizle birlikte çalışarak 1 Nisan sabahına da başarı ile uyanacağız” şeklinde konuştu.

Tok: “Bu birliktelikle başarıyı yakalayacağız”

Cumhur İttifakı'nın ruhu ile birlik ve beraberliği AK Parti ve MHP kadrolarıyla birlikte sağladıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok da, “Bu akşam bu salonda sizlerin katılımı ile çok güzel bir tablo oluşmuş. Her şeyden önce bu katılımınız için teşekkür ediyorum. Güzel bir aile ortamı. Bu seçimlerde de önemli olan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un seçilmesi değil önemli olan Cumhur İttifakı'nın kazanması. Bazı kesimler Cumhur İttifakı az oy alsın, hemen genel seçime gidelim diyor. Kendine pay çıkaracak hesaplar yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimine gidebilmekten bahsediyor. Biz buna fırsat vermeyeceğiz. Bu akşam bu vefa buluşmasında olduğu gibi aynı birlik ruhunu yaşamaya devam edeceğiz. Uzun yıllardır birlikte yürüdüğümüz mücadele ettiğimiz büyüklerimizin ve kardeşlerimizin bir arada olduğu bu fotoğraf unutulmaz olmuştur. Bu birliktelikle 31 Mart yerel seçimlerinde başarıyı yakalayacağımızdan en küçük bir şüphemiz yok. Ancak amacımız yüksek bir oy ile kazanmak. Aday tanıtım toplantısında sizlerin de dikkatini çekmiştir. Sadece seçimi kazanmak değil seçimi yüksek bir oyla kazanmak için çalışmamız gerekiyor. Bu yolda sizlerin de yanımızda olduğunuzu bilerek tekrar katılımınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.