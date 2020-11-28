İlkadım'da vezneler hafta sonu açık

Her yıl 2 taksitte ödenen emlak ve çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin 2020 yılı ikinci taksit ödemelerinde son gün 30 Kasım 2020 Pazartesi. İlkadım Belediyesi, bu ödemeleri yapmak isteyen vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı. İlkadım Belediyesi'nin resmi web sitesi olan “www.ilkadim.bel.tr” adresinden de yapılabilen bu ödemeleri veznelerden yapmak isteyen mükellefler hafta sonuna denk gelen 28-29 Kasım Cumartesi-Pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında açık olan belediye ana hizmet binasında yer alan veznelerden ya da Cumhuriyet Meydanı, Yeraltı Camisi, Gençlik Parkı ve Gazi Park, Derebahçe olmak üzere 5 noktada hizmet veren mobil veznelerden hijyen ve fiziksel mesafe kurallarına uyarak nakit ya da kredi kartıyla yapabilecekler.