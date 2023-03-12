İlkadım'da yapı ruhsatı ve iskan işlemleri dijital ortama taşınıyor

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede yapı ruhsatı ve iskan işlemlerini dijital platforma taşıdıklarını belirterek, “Böylece zaman, para, kağıt israfının önüne geçeceğiz” dedi.

İlkadım Belediyesi, dijital belediyecilikte yeni bir döneme geçiyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatıyla hayata geçirilecek olan dijital proje ‘E-Yapı' ile İlkadım Belediyesi'ne yapı ruhsat başvuruları, yapı kullanma izin belgeleri, ekspertiz işlemleri, yapı denetim kuruluşlarını denetim süreçleri, kaçak yapı şikayetleri ve bunun gibi yapı kontrol müdürlüğünce yürütülen tüm işlem talepleri belediyeye gitmeden, dijital ortamda yapılacak.

Bu uygulama ile yapı ruhsat başvurusu yapan proje sorumluları, müteahhit firmalar ve yapı denetim kuruluşları, işlemlerini elektronik ortamda yürütecek ve aynı zamanda işlemi için hangi evrakların gerekli olduğunu ve işleminin hangi aşamada olduğunu yine elektronik ortamda kolayca öğrenecek. İnşaat ruhsat başvuru evrakları ve projeler dijital ortamda İlkadım Belediyesi'ne gönderilecek, tüm kontroller dijital ortamda yapılacak ve varsa eksiklikler veya düzeltmeler ilgililere anlık SMS ve e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapılacak. İlkadım'da artık yapı ruhsatı almak 7 gün 24 saat ‘bir tık kadar' kolay olacak.

“Zaman, para, kağıt israfının önüne geçeceğiz”

Uzun bir çalışmanın ürünü olan bu proje ile vatandaşların artık belediyeye gitmeden, yapılan tüm müracaatları online olarak elektronik ortamda gerçekleştirileceği kaydeden Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Son aşamasına geldiğimiz ‘E-Yapı' uygulaması için konuyla ilgili alanında uzman eğitmenlerle personellerimize eğitim vermeye başladık. Vatandaşlarımız belediyemizin internet adresinde bulunan online hizmetler sekmesinden e-imar linkini tıklayıp, e- devlet şifresi ile giriş yaparak, 7 gün 24 saat istedikleri yerden başvuruda bulunabilecek. Onay süreçlerinde ise e-imza uygulamasından faydalanacak. Bu dijital uygulama ile vatandaşlarımız online sistem üzerinden talebinin hangi aşamada olduğunu takip edebilecek bu şekilde şeffaf idarecilik anlamında da büyük bir hizmeti ilçe halkımızın kullanımına sunacağız. Fiziki başvurularda yaşanan ulaşım sürecinin ortadan kalkmasını sağlayacak sistem ulaşım maliyetini, zaman kaybı minimuma indirerek proje düzeltmelerinin tekrar tekrar çıktı alınmasıyla oluşan kağıt israfının önüne geçecek. Böylelikle zaman, para ve kağıt israfını engellemiş olacağız” dedi.