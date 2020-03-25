İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlkadım'da yaşlılara vefa

Korona virüsü salgını tedbirleri devam ederken sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler “Büyüklerimize vefa borcumuzu ödüyor” dedi.


İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile oluşturulan hizmet ekipleri gece gündüz demeden tüm talepleri karşılamak için çalışıyor. Evden çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan çağrı merkezine gelen talepleri özverili bir çalışma ile karşılayan belediye ekipleri vatandaşlar tarafından takdir görüyor.



“Halkımızın sağlığı için çalışıyoruz”


Birçok farklı alanda yürütülen mücadele çalışmalarıyla salgına karşı alınabilecek tüm önlemleri aldıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs ile yoğun mücadele devam ediyor. Bu mücadelede vatandaşımızın virüsten korunmasını sağlamanın yanı sıra psikolojik olarak da yalnız olmadıklarını hissettirmek en önemli görevlerimizden biridir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda ekip oluşturduk. Bu vatandaşlarımız belediyemize veya kaymakamlığımıza ulaşarak taleplerini ilettikleri andan itibaren personelimiz duyarlı bir şekilde ve özveri ile ihtiyaçlarını karşılamaktalar. Evden çıkamayan vatandaşlarımız 444 55 01 ve 0505 178 55 01 numaralı telefondan 7 gün 24 saat bize ulaşabilirler” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.