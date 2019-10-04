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İlkadım'da yufkacılar mercek altında

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren yufka imalathaneleri ve satış reyonlarına yönelik denetim yaptı.

Denetimlerinde çalışma ruhsatı ve hijyen kurallarına uymayan 3 işletme ilgili gerekli yasal işlem başlatıldı.


Vatandaşlar tarafından tüketimi yoğun olan gıda ve unlu mamul üreticilerine yönelik denetimlerinin sıklaştıran İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşın yoğun olarak kullandığı Bulvar Caddesi'nde bulunan yufka üretimi yapan imalathane ve satış noktalarını denetledi. Denetimde ekipler, işletmeleri temizlik, ruhsat, hijyen kurallarına uygunluk ve ürün gramajı yönünden denetledi. Standartlara uymayan işletmelerle ilgili gerekli uyarılar yapılıp yasal işlem başlatıldı.



''Kurallara uyan esnafımıza teşekkür ediyoruz''


Yapılan denetimler hakkında bilgi veren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “İlkadım ilçemizde üretim yapan unlu mamulleri üretim ve satış noktalarına rutin olarak kontroller gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın hassasiyeti, dikkati ve zabıta ekiplerimizin düzenli kontroller ve denetimlerimizi aralıksız olarak devam ettireceğiz. Vatandaşın sağlığını düşünerek kurallara uyan esnafımıza çok teşekkür ediyoruz. Uymayan vatandaşlarımızda daha dikkatli olma hususunda bilgilendiriyoruz. Üretilen ürünlerin standartlar ölçüsünde ve sağlıklı koşullar içerisinde halkımızın gönül rahatlığıyla alabilmesi için zabıta ekiplerimiz denetimleri devam edecek” dedi.

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