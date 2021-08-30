İlkadım'da zafer konvoyu

Samsun İlkadım Belediyesi tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü nedeniyle konvoy düzenlendi.

İlkadım Belediyesi önünde toplanan onlarca araç, Türk bayrakları ile süslendi. Farklı renklerden oluşan vosvos otomobiller özellikle çocukların ilgisini çekti. İlkadım Belediyesi önünden başlayan konvoy ilçenin birçok mahallesini gezdi. Samsun Bando Takımı çaldığı parçalar ile vatandaşları coşturdu. İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve beraberindekiler bir kamyonetin kasasına binerek halkı selamladı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yaptığı konuşmada, “Bugün bildiğiniz gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bugün Ulu Önder Atatürk'ün komutasındaki Türk milletinin kurtuluşunun imzasının atıldığı gün. Çok sevinçliyiz. Çok mutluyuz. Bize özgür bir vatan bıraktı. Ne kadar ona şükretsek azdır. Bu yolda şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Her yıl bunları yaşayarak bu zor günlerin ne anlama geldiğini vatansızlığın ne olduğunu şu an coğrafyada olan akan sularla görüyoruz. Akan kanlarla görüyoruz. Bize böyle bir güzide vatanı bırakan şehitlerimize bu uğurda emeği geçen başta Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Onlara rahmet diliyoruz" dedi.

Balkonlara çıkan vatandaşlar da ellerinde bayrak sallayarak konvoya destek verdi.