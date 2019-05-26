İlkadım'da zamanda yolculuk başlıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da İlkadım Belediyesi tarafından geçmişte yaşayan Türk boylarının yaşam tarzlarının sergileneceği festival düzenlenecek.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ileri ki zamanlarda kültürel etkinlikler çerçevesinde İlkadım'da faaliyet gösteren hemşehri dernekleri ve geçmişte yaşayan Türk boylarının yaşam tarzlarının sergileneceği festivalle geçmişten günümüze yaşanan tarihi bir araya getirecek.

Festival hakkında bilgiler veren Başkan Necattin Demirtaş, “Farklılıkları şehir için avantaja dönüştürmek için derneklerimizi bir çatı altında toplamak, birlikte şehir için üretmek adına kültürel projeler kapsamında yapmayı düşündüğümüz 'Zaman Yolculuğunda Yöresel Kültürler Buluşması' ile Türk boylarının yemekten, kıyafete, halk oyunlarından, el sanatlarına kadar kültürel unsurların sergileneceği bir festival ile geçmişten geleceğe, bir nevi yöresel kültürleri de içine alan zamandan tarihe yolculuğu ilçe halkına yaşatacağız. İlçemiz nüfus yoğunluğu bakımında çevre illerden çok fazla iş göçü aldı ve almaya devam ediyor. Göç beraberinde birçok farklılığı şehre taşır. Bu manada vatandaşlarımızın kurdukları hemşehri dernekleri, hemşehrilerinin dayanışmaları, yardımlaşmaları ve kültürlerini yaşatmaları gelecek kuşaklara aktararak, kültürlerini unutmamaları, kendi yemeklerini, kendi kıyafetlerini yaşatmaları önemli fakat bu farklılıklara birde geçmiş tarihte yaşayan Türk boylarını yaşam kültürleriyle buluşturmak şehrimiz ve gelecek nesiller için artı bir değer oluşturacaktır. Festival tarzında bu etkinliğe, sürpriz sanatçılar da katılımını sağlayarak. İleri ki yıllarda ilçe halkının unutmayacağı bir etkinliğe imza atacağız'' dedi.