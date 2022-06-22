İlkadım'dan 2022'de 2 bin litre atık yağ hedefi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Halkımıza geri dönüşüm bilinci oluşturmak ve teşvik etmek amacıyla ‘2022 yılında 2 bin litre' projesiyle atık yağları ekonomiye kazandırmak istiyoruz” dedi.

‘Sıfır Atık' uygulaması ile geri dönüşebilen malzemelerin ekonomiye kazandırılması konusunda çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi'nce ilçede 40 noktada hizmet veren AYPİKUT'lardan toplanan 350 litre atık yağ, lisanslı firmaya teslim edildi. Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 1. sınıf atık merkezinde toplanan atık yağlar, biyodizel üretiminde kullanılarak geri kazandırılıyor.

Samsun İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden Çevre Mühendisi Ayşegül Akçay, “Kâğıt, plastik, metal, cam, elektronik atık, pil atığı, atık yağlar gibi 13 farklı grupta atığın geri dönüşümünü sağladığımız, Karadeniz de tek olan atık getirme merkezimizde doğayı ve çevreyi korumak amacıyla projemize sürdürülebilir şekilde devam ediyoruz. Bu merkez birken materyaller ayrı ayrı biriktirilerek lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim ediliyor. Özellikle endüstriyel atıkların çevreye verdiği zarar nedeniyle ekolojik dengenin günden güne bozulduğu ülkemizde kullanılmış bitkisel atık yağların 1 litresinin lavabolara dökülmesi, 1 milyon litre içme suyunu kullanılmaz hale getirmekte ve yüzey sularında yaşayan canlı hayatını tehlikeye sokmakta. Ayrıca kanalizasyon hatlarında boru kesitlerini daraltmakta ve tıkanmalara sebep olmaktadır. Daha kötü sonuçlara mahal vermeme noktasında doğayı ve yaşadığımız şehri temiz tutmak için çalışmalarımıza destek vermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Mahallelerimize giderek toplayacağız”

Bitkisel atık yağların ekonomiye kazandırılması, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve doğa kirliliğinden korunmasını hedeflediklerini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçe halkımıza geri dönüşüm bilinci oluşturmak ve teşvik etmek amacıyla ilerleyen zamanlarda mobil atık aracımız ‘ATOM' ile mahallelerimizde geri dönüşebilen ürünleri toplayacağız. Atık yağlar için vatandaşlarımız belediyemiz Alo Atık hattını aradıkları zaman ekiplerimiz evlerde biriken atık yağları adreslerden teslim alıyorlar. 2022 yılı itibariyle hedefimiz 2 bin litre atık yağı ekonomiye kazandırmak. Bu sayede hem doğaya hem de geleceğe önemli bir katkı sağlayacağız. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras yaşanabilir bir çevredir, anlayışıyla hareket ederek ilçemizde atık yağların toplanması çalışmaları yetkili ve lisanslı firmalar aracılığı ile süregelmektedir. Çevre ve insan sağlığına önem vermek hepimizin ortak görevi olmalıdır” diye konuştu.