"İlkadım'dan Bilime Yolculuk" etkinliğinde 5 bin öğrenciye eğitim

Samsun'da düzenlenen "İlkadım'dan Bilime Yolculuk" adlı bilim şenliğinde gerçekleştirilen 347 etkinlikte yaklaşık 5 bin öğrenci aktif olarak eğitim aldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı'nca desteklenen ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce koordine edilen "İlkadım'dan Bilime Yolculuk" adlı bilim şenliği sona erdi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Alpaydın, yapılandırmacı eğitim kurgusunda okul içi öğrenme ortamları kadar okul dışı öğrenme ortamlarının da son derece önemli olduğunun altını çizerek, "3 gün boyunca oluşturduğumuz 30 farklı atölyede 45 farklı etkinlik olmak üzere toplamda 347 etkinlik gerçekleştirildi. Toplumumuzun hemen her kesiminden tüm halka yönelik gerçekleştirilen etkinliklere yaklaşık 5 bin civarında öğrencimiz uygulamalı olarak katılım sağladı. Öğrencilerimize mihmandarlık yapan yaklaşık 500 öğretmen şenlik alanını ziyaret etti. Bilim şenliğimizde proje yürütücüsünün yanında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görevli 5 akademisyen ve bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan 41 öğretmen atölye lideri olarak görev almış, 6 kişi de rehber olarak görevlendirilerek atölyeler arası gerekli koordinasyonu sağlamışlardır” dedi.