İlkadım'dan çevre duyarlılığı için afişler

Çevre temizliğine dikkat çekmeyen isteyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sokaklara astığı afişle ilçe halkının çevre olan duyarlılığına dikkat çekiyor.

Daha temiz bir İlkadım ilkesi ile hareket eden İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı noktalara çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. Belediye temizlik işçisi elinde tuttuğu afişte, "Çekirdek kabuklarını temizlemek çok fazla zaman alıyor" sloganıyla vatandaşları çevre temizlik konusunda duyarlı olmaya davet etti. Her ay farklı bir slogan ve afişle devam edecek uygulama ile toplumsal duyarlılığın ön plana çıkması hedefleniyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Birlikte yaşadığımız çevrenin temiz olması hepimiz için çok ama çok önemli. 'Biz yapacağız belediye temizleyecek, biz kirleteceğiz belediye temizleyecek', hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Hem sağlık hem de çevrenin geleceği için etrafa atılan çöplerin olumsuz etkileri dikkat edilmesi gereken önemli hususların başında geliyor. Bu noktada ilçe halkımızın ilçemizde gelişi güzel cadde ve sokaklara attıkları çöplerin çevreyi kirlettiğini ve bu kirliliğin farkına varmasını istedik. Bu nedenle farklı bir uygulama ile halkımızın ellerindeki çöpleri çevreye atmamaları konusunda da hazırladığımız görsel afişlerle duyarlılığa davet ettik. Bizim sağlığımız, geleceğimizin sağlığıdır. Bu fotoğraf ve afişler kentin tamamına yayarak çevreye saygı konusuna dikkat çekmeye çalışacağız” dedi.