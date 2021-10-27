İlkadım'dan Cumhuriyet Konseri

Belediye konferans salonunda gerçekleşen konser beğeniyle izlendi.

Cumhuriyetin 98. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında sanatseverlere belediye hizmet binasında konser düzenleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sanatseverlerin gönlünü fethetti. İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Klasik Türk Sanat Müziği Korosu Samsunlulara unutulmaz bir musiki gecesi yaşattı. 20 koro üyesi solist ile 15 orkestra ekibinin görev yaptığı gecede TSM konseri yaklaşık 3 saat sürdü. Sanat müziği severlerin yoğun ilgi gösterdiği Türk sanat müziği (TSM) Cumhuriyet Konseri'nin birinci bölümünde koro uşşak peşrevi eserleri, ikinci bölümde ise rast peşrevi eserleri seslendirilerek izleyenlerden büyük beğeni topladı. 20 musiki eserin seslendirildiği gecede koro ve katılımcılar hep birlikte 10. Yıl Marşı'n ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırarak büyük coşkuyla söyledi.

“Unutulmaz bir gece yaşattılar”

Konserin sonunda İlkadım Belediyesi Başkan Vekili Bülent Çebi, Şef Erdal Şahin'i kutlayarak kendisine plaket verdi. Koro ve saz ekibini gönülden kutladığını ifade eden Bülent Çebi uzun süreli emeğin ürünü olan konseri muhteşem bulduğunu söyleyerek, "Şefimiz Erdal Şahin bizlere ve Samsun halkına unutamayacağı bir gece yaşattı. İlkadım Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya değer veriyoruz, destek vermeye de devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

“98. yıldır bu sevinci yaşıyoruz, yaşatacağız”

“Ozanlardan çıkar sözün zengini gösterin cihanda Türk'ün dengini, ay-yıldızlı bayrağıma rengini veren kurbandır bu canım benim” diyerek duygu ve düşüncelerini aktaran İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, “Dünyanın üzerimize çullandığı o günlerde bu millete önder olan ve Cumhuriyet'i kuran bizlere de bu sevincin 98. yılını kutlamaya nasip eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Korona virüsün tüm zalimliğine rağmen bizlere böyle güzel eserleri dinleten İlkadım Belediyesi TSM ekibine ve Şef Erdal Şahin'i kutluyorum” diye konuştu.