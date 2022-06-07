İlkadım'dan geri dönüşüme teşvik

İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir alışveriş merkezine stant açan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atık pet şişeler ve bidonlarda yapılan kuş yuvaları, mevsimlik begonya, kadife vapur dumanı çiçekleri, kurşun kalem, atık pil toplama haznesi gibi çeşitli materyalleri standı ziyaret eden vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Etkinlikte belediyenin atık toplama kutularının da tanıtım yapıldı.

“Çevrenin temizliği halkımızın elinde”

“Daha yaşanılabilir bir dünya için çevre bilincinin olmazsa olmaz olduğunu her fırsatta söylüyoruz” diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Ekolojik denge ortadan kalkıyor. Hızlı nüfus artışı, köyden kente göç, gelişen sanayi, teknoloji, kimyasalların çok kullanılması, fabrikalar, tarımda yanlış uygulamalar sera gazı emisyonunu ve çevre kirliliğini arttırıyor. Beraberinde de iklim değişikliğini getiriyor ve dünya ters yüz oluyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz bu bilinçle önemli çalışmalar yapıyor. En büyük görev tabii ki vatandaşlarımıza düşüyor. Çevrenin temizliği halkımızın ellerinde. Biz belediye olarak elbette çok çaba sarf ediyoruz. Bu konuda özel bir proje yapıyoruz. Yeni cihazlar, yeni makineler gibi. Yani birileri inadına çevreyi kirletiyor, elindeki pet şişeyi yolun ortasına, refüje, kaldırıma atıyor. Oradaki çöp kutusuna atmıyor. Parklarda çekirdek çitliyor, bir diğer torbadan alıp, diğerine koymaya eriniyor. Yere bırakıyor. Vatandaşlarımız parkta, caddede, sokakta çevreyi kirleten birini gördükleri zaman onlara kibarca uyarıda bulunmaları lazım. ‘Sevgili arkadaşım, sevgili dostum! Lütfen çevreyi kirletmeyelim. Bu çevrede hep beraber yaşıyoruz' deyip bunun önüne geçmemiz lazım. Yoksa bizim kirletilen sokakları temizlemekle başarılı olma şansımız yok. Çevresi ve çehresi daha temiz, yaşanabilir bir İlkadım için geri dönüşümü teşvik edecek bu tarz organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Çevremize ve doğamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.