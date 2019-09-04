İlkadım'dan kan bağışına davet

Kampanyaya dair açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliğinde 6 Eylül Cuma günü İlkadım Belediyesi yeni hizmet binası önünde gerçekleşecek “İlkadım Kan Bağışlıyor” kampanyasına tüm İlkadımlı ve Samsunlu vatandaşları davet etti. Demirtaş, “Kan bağışı her an hepimizin ihtiyacı olabilecek bir gerekliliktir. Bizlerde bu gereklilik hakkında hem fayda sağlamak hem de vatandaşlarımızı bilinçlendirmek adına Kızılay ekipleri ve belediye ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştireceği bir bağış kampanyası planladık. Hep kan bağışı yaparak bir hastalığa ilaç sağlamış olmak hem de bir arada olmak adına faydalı ve anlamlı bir çalışma olacağını düşünüyorum. Belediye binamız önünde 09.30 ila 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek kan bağışı kampanyamız bütün vatandaşlarımıza açık olacak” dedi.

“Tüm halkımızı paylaşmanın mutluluğuna davet ediyoruz”

Seminerde konuşan İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, “Belediyemiz ve Kızılay iş birliğinde gerçekleştireceğimiz kan bağışı kampanyasında başta siz personel kardeşlerim olmak üzere yakınlarınızı, arkadaşlarınızı ve ulaşabildiğiniz herkesi görmek istiyoruz. Eski bir Kızılay başkanı olarak kan bağışının ne denli kritik bir ihtiyaç olduğunu çok iyi biliyorum. Sizler bilinçli bireyler ve belediyemiz personeli olarak öncülük ederseniz büyük bir başarı sağlayacağımızdan eminim. Bir kan vererek bir can kurtarmak mümkün. Bu büyük nimeti insan olarak kullanmalı ve paylaşmanın güzelliğini yaşamalıyız. Farklı sebeplerden ötürü kan veremeyecek olsanız bile cuma günü belediyemiz önünde oluşacak birlikteliğe katılarak katkı sağlamış olacaksınız. 6 Eylül Cuma günü sabah 9.30 ve 17.00 arasında hem sizleri hem yakınlarınızı hem de Samsunlu hemşehrilerimizin tamamını paylaşmanın mutluluğunu yaşamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“Paylaşmanın en güzeli kan bağışlamaktır”

Ardından semineri başlatarak bilgi ve birikimlerini paylaşan Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Alper Candan, “Ülkemizde son yıllarda yoğun bir çaba ile kan bağışı oranımızı hızla yükseltiyoruz ancak daha çok eksiğimiz var. Kan bağışı ile ilgi birçok konuda bilinçsiz ve doğru olmayan bilgileri yıkarak bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında kan bağışının en güzel özeti paylaşmaktır. Türk milleti olarak paylaşmayı çok seviyoruz ancak yanlış bilgiler kan bağışı oranının artmasına engel oluyor. Özellikle sürekli kana ihtiyaç duyulan hastalıklar var. Ömür boyu devam eden bu ihtiyaç için düzenli kan bağışçısı olmalıyız. ‘İlkadım Kan Bağışlıyor' kampanyamızda ve bu seminerimizde de düzenli kan bağışçısı kazanmayı hedefliyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.

Seminere birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.