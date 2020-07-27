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İlkadım'dan kurban pazarına ücretsiz servis

İlkadım Belediyesi, Güzeldere Hayvan Pazarı’na gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor.

İlkadım Belediyesi, Güzeldere Hayvan Pazarı'na gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor.


Vatandaşlar hayvan pazarına, Gençlik Parkı'ndan kalkacak servislerle ücretsiz bir şekilde ulaşarak kurbanlık hayvan alışverişini yapabilecek.


Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İlkadım Belediyesi gerek kurbanlık satışı gerekse kurban kesimi ile ilgili gerekli hazırlıklarını tamamladı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşların, kurban pazarına daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşması için ücretsiz olarak tek noktadan saat başı kalkacak 2 servis aracı vatandaşların hizmetinde olacak. Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında, ücretsiz servise binen vatandaşlara maske ve el dezenfektanı dağıtılacak.


Uygulamadan memnun olan vatandaşlar, kendilerine her zaman destek olan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve ekibine teşekkür etti.

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