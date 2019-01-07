İlkadım'dan şehit polise vefa

İstanbul'un Şile ilçesinde geçirdiği trafik kazasında şehit olan Samsunlu İlkadımlı Polis Memuru Murat Çalışkan'ın ismi yenilenme çalışması devam eden Adalet Parkı'nda isimi yaşatılacak.

İlkadım Belediyesi Meclisinde oy birliği ile alınan kararla 2009 yılında İstanbul'un Şile ilçesinde geçirdiği trafik kazasında şehit olan Samsunlu İlkadımlı Polis Memuru Murat Çalışkan'ın ismi yenilenen Adalet Mahallesinde Parkı'na verilecek. Yenileme çalışmaları tamamlanan ve mevcutta ismi Adalet Parkı olan parkın yeni ismi alınan kararla Adalet Mahallesi Şehit Murat Çalışkan Parkı olacak.

“Bugün yaşadığımız huzur ortamını şehitlerimize borçluyuz”

“Şehitlerimizin anısını ve adını yaşatmak hem görevimiz hem gurur kaynağımız” diyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Elim bir kaza sonucu şehit olan kardeşimiz Polis Memuru Murat Çalışkan'ın ismini ilçemizde yaşatmaktan gurur duyacağız. Şehidimizin kıymetli ailesi ile her zaman iletişimimizi sürdürdük ve onlarında izni ile bu kararı meclisimizden oy birliği ile çıkarttık. Adalet Mahallemizde bulunan Adalet Parkımızda gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışması sonrası parkımızın ismini ‘Adalet Mahallesi Şehit Murat Çalışkan Parkı' olarak değiştirdik. Bugün bu topraklarda huzur içerisinde yaşıyorsak bunu kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu nedenle ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Bizlere düşen görev ise şehitlerimizin anılarını yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve bizlere emanetleri olan bu vatanı korumaktır. Birlikte karar aldığımız tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim. Bu vesile ile vatan için canlarını vermiş olan tüm aziz şehitlerimizi, bir kez daha saygı ve şükranla anıyor, yüce Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Üç yıllık polis memuru iken İstanbul Şile'de motosikletli Yunus polisi olarak görevine başlayan Murat Çalışkan, ilk görevinde elim bir kaza sonucu şehit olmuştu.