İlkadım'dan "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Türk İslam Sanatları Merkezi kursiyerlerin hünerlerini sergilediği "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi" açıldı

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Türk İslam Sanatları Merkezi kursiyerleri ve hocalarının hünerlerini sergilediği Vefa Klasik Sanatlar Sergisi'nde hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru ve çiniden oluşan 120 eser gözler önüne serildi. Eserler, açılış törenine gelenlerin büyük beğenisini topladı.

Açılış töreninde konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Göreve geldiğimizde sergimizin açılığı Türk İslam Sanatları Merkezi başka bir belediyeye geçecekti. Burayı vermedik ve kullanmaya devam ettik. Düzeni bozmadık ve hocalarımız İstanbul'dan gelerek kursiyerlere güzel hizmetler sundular. Merkezimizde çok üst düzey bir hizmet verildi. Merkezimiz alanında üst düze bir İslam sanatları merkezi konumunda. 1 yıl boyunca yapılan eserleri de hep birlikte gördük. Emeği geçen hocalarımız ve kursiyerlerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Törende ayrıca Sadrettin Özçimi, Ahmet Bursalı, Fatih Yeşil, Bünyamin Kınacı, Muammer Çelik, Yasin Urhan ve Merve Erdoğan hocalara da verdikleri emeklerden dolayı plaket ve hediye takdim edildi. Törende ebru hocası Fatih Yeşil, Zeliha Tuba Gürleri adlı kursiyere icazet verdi.

Program, sergide yer alan eserlerin gezilmesi ile sonlandı.