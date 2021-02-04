İlkadım'dan yeni doğan ikizlere çeyrek altın

İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar anne ve babalarını kutlayarak ikiz bebeklere çeyrek altın taktı.

İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulan ve sorunlara kısa sürede çözüm üretmek üzere kullanılan Whatsapp ihbar hattına gelen bir mesaj, Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı harekete geçirdi. Rasathane Mahallesi'nde ikamet eden Yavuz çiftinin dünya gelen ikiz bebeklerinin isimlerinin kulaklarına ezan eşliğinde okunması için bir görevli göndermesini talep eden baba Ramazan Yavuz, bu talebini İlkadım İletişim Merkezi (İLKİM) Whatsapp ihbar hattına mesaj olarak gönderdi. Gelen mesajı anında değerlendiren ekipler bu notu Başkan Demirtaş'a iletti. Aldığı not üzerine harekete geçen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yeni doğan setlerinde, zıbından bebek bezine battaniyeden şampuana kadar ailelerin bebekle ilgili temel ihtiyaçları yer aldığı “hoş geldin bebek” hediye paketini İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar birlikte Yavuz ilesinin ikamet ettiği ev adresine gönderdi. Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi'ndeki evlerinde Yavuz Ailesi'ni ziyaret ederek ikiz kardeşlerin hediyelerini ailelerine veren İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar aileyle bir süre sohbet etti. Hayata gözlerini açan minik ikiz kardeşlere okuduğu ezan ile Atahan ve Gökhan isimlerini söyleyen Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, anne ve babalarını kutlayarak, onlara sağlık içinde büyümesi, ülkemize, ulusumuza hayırlı bir birey olması dileğinde bulunarak ikiz bebeklere çeyrek altın taktı.

“Mutluluğunuzu yürekten paylaşıyorum”

Online olarak Yavuz ailesiyle bu mutluluğu paylaşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bebeğinizin doğum haberini aldık, gözünüz aydın, Allah analı-babalı büyütsün. Ben de mutluluğunuzu yürekten paylaşıyor, dünyadaki en güzel varlığa sahip olan siz anne ve babayı kutluyorum. Sizlere, bebeğinizle birlikte sağlıklı mutlu ve uzun bir ömür diliyorum. Zor bir yıl geçirdik. Pandemi sürecini atlatmaya çalışıyoruz. Ama her şeye rağmen hayat güzelliklerle devam ediyor. Çok güzel yeni bebeklerimiz dünyaya geliyor. Bugün de ilçemizde gözlerini açan iki bebeğimize belediye olarak çam sakızı çoban armağanı yanlarında olmaya çalıştık. Bu vesile ile yeni doğan bebeklerimize sağlıklı huzurlu bir ömür diliyor, ailelerine, vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Oğlumla ziyaretine geleceğiz”

Baba Ramazan Yavuz, Atahan ve Gökalp için hazırlanan “hoş geldin bebek” setini alarak Başkan Demirtaş'a teşekkür etti. Yavuz, “Bizlerle görüntülü de olsa bu mutluluğumuzu paylaştı, kendisini çok seviyorum, inşallah oğullarımla birlikte ziyaretine geleceğiz” diye konuştu.