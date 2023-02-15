İlkadım'ın ekipleri afet bölgesinden döndü

İlkadım Belediyesi'nin deprem bölgesine gönderdiği 50 kişilik ekip, görevlerini tamamlayıp geri döndü.

Türkiye'yi yasa boğan depremin hemen ardından İlkadım'dan deprem bölgesine giden gönüllü ekipler, bölgedeki görevlerini tamamlamalarının ardından geri dönmeye başladı. Depremin 2. günü deprem bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra sahada görev alan 50 kişilik ekip kahvaltı programında İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'la bir araya geldi. Personeller deprem sonrası yapılan çalışmalar ve bölgedeki gelişmeler hakkında bilgileri Başkan Demirtaş'a aktardı.

Personele teşekkür eden Başkan Demirtaş, “Allah hepinizden razı olsun. Bizi çok güzel şekilde temsil ettiniz. Bu da bizim için önemli. Çünkü İlkadım Belediyesi ailesi olarak bir bütünüz. Sizlerin sayesinde deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza el uzattık. Orada soğukta, ayazda insanları kurtarmaya çalışırken biz de burada duyarlı yardımsever vatandaşlarımızdan gelen ürünleri dayanışma köprüsü ile deprem bölgelerine ulaştırmaya çalıştık. Şuan itibarıyla deprem bölgelerine 30'uncu tır sevkiyatımız oldu” dedi.

“Görev bitmedi”

Başkan Demirtaş ayrıca, “Görev bitti mi, bitmedi. Şu an hala enkaz çalışmalarında iş makinalarıyla görev yapan arkadaşlarımız var. Depremin bir diğer tarafı da şehrimize gelen depremzedeler yerleşimi için belediyemiz, valiliğimiz, AFAD ve kaymakamlığımızla iş birliği halinde hareket ediyoruz. İlk etapta yurtlarımıza yerleşim olacak. Şu an vatandaşlarımızdan bizlere evlerini bilabedelle tahsis etmek için belediyemize müracaat edenler var. Biz de bu hizmeti yerleştirme işlemlerini yetmediği anlarda bu evleri depremzede ailelerimize açacağız” diye konuştu.