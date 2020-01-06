İlkadım'ın umudu "kredi"

Ekonomik sıkıntılarının devam ettiğini kaydeden Başkan Necattin Demirtaş, İhlas Haber Ajansına (İHA) özel açıklamalarda bulundu. 2020 yılı hedefleri ve meclisten talep ettikleri 18 milyon TL'lik krediyi nerede kullanacakları konusunda bilgi veren Başkan Demirtaş, kredi çıktığında personel alacaklarının ödeneceğini, firma alacaklarını da yapılandırılacağını ifade etti.

“2021'de bizi daha güzel günler bekliyor"

Çok sıkıntılı bir süreci geride bıraktıklarını vurgulayan Demirtaş, “Zorlu sürecin yüzde 75-80'inini geride bıraktık. Buna rağmen 2020 yılı da bizim için tamiratı devam eden bir yıl olacak. İnşallah 2021'e yeni doğmuş bir halle girmiş olacağız diye düşünüyorum. 2020'de o kadar iddialı değilim ama 2021'de bizi daha güzel günler bekliyor. Biraz daha sıkı para politikası ve oldukça sınırlı hizmet sürdürmeye devam edeceğiz. 2020 yılı da bizim için toparlanma süreci sağlayan bir yıl olacak. 2019'da çok zorlu bir süreç yaşadık. Hem biz hem de çalışanlarımız zaman zaman maaş alamayacağımız durumları da yaşadık. Bundan sonraki süreçte bu maaş durumu tekrar yaşanmaz diye umut ediyorum. Önümüzde hizmet yapma dönemimiz de açılmış olacak inşallah. Darlık olmadan genişlik olmuyor” diye konuştu.

“Kredi çıkarsa, personel alacakları temizlenecek”

18 milyon TL'lik kredinin onaylanması sonrasında yarım verilen personel maaşlarının da temizleneceğini söyleyen Demirtaş, “18 milyonluk kredi talebimiz, ödeyemediğimiz yarım maaşların ödenmesi bir de bir de bizden aşırı derecede alacakları olan firmalar var. Bunların borçlarının yapılandırılması için bir düzene sokmamız gerekiyor. Çok fazla zor durumda kalıyoruz. Devamlı icrayla muhatap oluyoruz. Bu nedenle bu 2 borcu yapılandırmayı düşünüyoruz. İstediğimiz kredi, bu 2 kalemde kullanılacak yani borçların ödenmesi ve çalışanların alacakları ödenerek onların da mağduriyetinin giderilmesine yönelik bir düzenleme olmuş olacak. Faiz oranlarının düşmesini fırsat bilerek bunu bu şekilde 5 yıl gibi bir zamana yaymış olacağız. Kredi onaylandığı anda personel alacaklarının hepsini temizleyeceğiz. Şu anda erken müjde doğru değil çünkü kredinin çıkıp çıkmayacağı belli değil. Kredi çıkınca müjdeyi veririz” şeklinde konuştu.

18 milyon TL'lik kredinin onaylanıp onaylanmayacağı 8 Ocak Çarşamba günü yapılacak Samsun Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında belli olacak.