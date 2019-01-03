İlkadımlılar taleplerini doğrudan Başkan Tok'a iletti

Kapılarının vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu belirten Başkan Erdoğan Tok, halkın memnuniyetinin her şeyden önce geldiğini vurguladı. Tok, “İlkadım'da yapılan hizmetleri ve projeleri halkımızın arzusu doğrultusunda ve yaptığımız istişarelerin sonucunda hayata geçiriyoruz. Bu istişarelerden vatandaşımız ve bizler mutluluk duyuyoruz. Bu nedenle belediyemizin kapıları vatandaşımıza ardına kadar açık. Sosyal belediyecilik anlayışı ile sürdüğümüz görevimizde halkımız ile gerek belediye içinde gerek İlkadım bölgemizde iç içeyiz. Vatandaşlarımızı makamımızda ağırlıyor dertlerini sıkıntılarını dinliyor sorunlarını çözüme kavuşturmak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntısı bizlerin sıkıntısıdır. Eğer bizler yerel yöneticiler olarak ilçe sakinlerimizin sorunlarına çare bulmazsak bu sorun ve sıkıntılar elbet ilçemize yansır. Belediye binamızda olsun mahallelerimizde olsun halkımızın isteklerini dinliyoruz. Halkımız ile yaptığımız istişareler sonucu hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hem halkımız mutlu oluyor hem bizler memnun oluyoruz. Belediyemizin kapısı halkımıza ardına kadar açıktı ve yine açık olmaya devam edecek” dedi.

“Vatandaşımızın derdine en hızlı çözümü sunuyoruz”

Vatandaşların problemlerini hızlıca çözmeye çalıştıklarını belirten Tok, “Çözüm bekleyen her sorunu sonuca bağlamanın yanı sıra o çözümü en hızlı şekilde vatandaşımızla buluşturuyoruz. Bunun da en doğru yolunun yüz yüze kurulan iletişim olduğunu biliyoruz. 5 yıllık süreçte mega projeleri hayata geçirdik ve devam eden birçok projemiz var ama bunların yanı sıra asıl başarının hemşehrilerimizin gönlüne girmek olduğu bilinci ve gayesindeyiz. Hamdolsun bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Bu gönül bağı ile ortak akıl ve birliktelik içerisinde huzur ortamını tahsis etmenin sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.