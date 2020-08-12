İlkadımlılardan Başkan Demirtaş'a teşekkür

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından hayata geçirilen "Belediye Mahallemizde Projesi" devam ederken İlkadımlı vatandaşlar Başkan Demirtaş'a teşekkür etti.

Pandemi döneminde verilen aranın ardından yeniden hayata geçen Belediye Mahallemizde Çadırı vatandaşlar tarafından beğeni toplamaya devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından hayata geçirilen projeyle her hafta başka bir mahallede kurulan çadır ile halkın taleplerine en hızlı şekilde çözüm bulunuyor. Mahalle muhtarlarının da aktif katılımı ile gerçekleşen çalışmalarda mahalle sakinlerinin talepleri dinlenerek tüm taleplere hızlı bir şekilde çözüm üretiliyor.

“Belediye hizmet çadırı ile mahalle sorunları çözüme kavuşuyor”

Belediye Mahallemizde Çadırı Projesi'nin gerçekleştiği Cedit Mahallesi sakinleri belediye hizmet çadırı ile mahalle sorunların yerinde çözüm bulduğunu mahallede kurulan hizmet çadırı ile belediye tarafından hızlı bir hizmet çalışması başlatıldığını söylediler. Çöp konteynerlerinin giydirme boyama ve bakım onarımları, otların biçilmesine ve özellikle yol ve kaldırım çalışmaları ile yenilenmesine kadar birçok hizmeti bir arada gördüklerini belirten mahalle sakinleri “Bu güzel proje için ve hizmetlerinden dolayı hem belediye çalışanlarına belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Belediyemizle el ele mahallemizi güzelleştiriyoruz”

İlkadım Belediyesinin tüm birimleri ile iş birliği içerisinde uyumlu bir çalışma yürüttüklerini altını çizen Cedit Mahallesi Muhtarı Hasan Kaya, “İlkadım Belediyesi ile uyumlu bir çalışma dönemini sürdürürken Belediye Mahallemizde Çadırı ile de birçok probleme kısa sürede çözüm bulmuş olduk. Vatandaşlarımız tarafından gerek muhtarlığımıza gerekse belediyemizin çözüm merkezine iletilen sorun ve taleplere birlikte cevap buluyoruz. Mahallemizde kurulan hizmet çadırı ile tüm taleplerimizi ilk ağızdan iletirken aynı anda Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler Müdürlükleri ve Çözüm Merkezi ile iletişim kurma şansı buluyoruz. Bu vesile ile bu hizmetleri sorunlara yerinde çözüm odaklı bu uygulama için İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Halka hizmete ara vermeden devam edeceğiz”

En büyük mutluluklarının halka hizmet olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Halkımızın refah düzeyini arttırmak ve en iyi hizmeti vermek için gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Mahallemizin tamamında tüm sokaklar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkanıyor. Tüm çöp konteynerleri boyanarak bakımı yapılıyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri otları biçiyor ve parkların temizliğini yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de yol ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra halkımızın her türlü talep ve önerisini iletebileceği görevli arkadaşlarımız hizmet çadırımızda hazır bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.