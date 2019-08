İLKEM'de yeni öğretim yılı kurs kayıtları başladı

İlkadım Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde İlkadımlı gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlayan İlkadım Eğitim Merkezi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için kayıt süreci başladı. İlkadım Belediyesi, Kadifekale İLKEM, Yaşardoğu İLKEM ve Derebahçe İLKEM olmak üzere 3 farklı şubede hizmet vermeye devam ediyor. İlkadım Eğitim Merkezleri ile iletişime geçerek kayıt işlemleri için ayrıntılı bilgiye ulaşılabiliyor. İlkadım Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen İlkokul, ortaokul ve lise takviye kursları ile Liseye Geçiş Sınavı(LGS), Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hazırlık kursları ile gençlerin geleceğe güvenle bakmalarına imkan sağlıyor.

“İLKEM her yaştan gence fırsat eşitliği sunuyor”

Yarınların teminatı gençlerin eşit fırsatlarla geleceğe hazırlanmaları için her türlü imkanı sonuna kadar kullanacaklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İLKEM Eğitim Kurumlarımızda gençlerimizi yarınlara daha donanımlı, bilgili ve güvenli bir şekilde hazırlamak için ilkeli ve kaliteli bir eğitim anlayışını hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kurslarımız için alt yapı imkanlarımızı sonuna kadar değerlendirerek öğrenci sayımızı en üst seviyede tutmayı planlıyoruz. Ulaştığımız her öğrencimizin yarınlarımızın daha güzel olması için bir gurur kaynağı olduğu bilinci ile eğitim alanında kapılarımız her zaman sonuna kadar açıktır. Başarılı eğitmenlerimiz, idari kadromuz, belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezimizin iş birliği ile başarılı bir kurs dönemi için her yaştan gençlerimizi İLKEM'e bekliyoruz. Şimdiden yaklaşan eğitim ve öğretim döneminde tüm öğrenci ve eğitimcilerimize başarılar dilerim” dedi.