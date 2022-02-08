İLKEM'den YKS eğitim kampı

Sosyal belediyecilik anlamında faaliyet yürüten İlkadım Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere en etkili dokümanlar ile çalışma imkânı sunuyor. İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İlkadım ilçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle birlikte hizmet veren İLKEM, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için karne tatili dolayısıyla hızlandırılmış YKS Eğitim kampı düzenledi.

Destekleme ve yetiştirme kursları, İLKEM tarafından 3 farklı şube ile 61 farklı mahalleye hizmet vererek sosyal belediyecilikte bir ilki gerçekleştiriyor. Yaşardoğu, Derebahçe ve Kadifekale İLKEM Etüt Eğitim Merkezlerinde üniversite hazırlık öğrencileri için bir haftalık hızlandırılmış eğitim kampı düzenledi. Hızlandırılmış YKS Eğitim kampına Lise 4. sınıf öğrencileri ile mezun öğrenciler dahil 330 öğrenci katılım sağladı. Öğrenciler her gün deneme sınavı çözümü, genel tekrar ve birebir konu anlatımları ile eksiklerini giderdi. YKS sınavına hazırlanan öğrenciler sınavın birinci aşaması olan TYT testlerine dönük yoğun bir program uygulandı. Öğrencilerin 150 ve 180 baraj puanını aşabilmeleri için soru çözümlerinden özellikle yeni nesil soruların çözümü için farklı taktik ve stratejiler verilerek hızlandırılmış bir programa tabii tutuldular.

Karne tatilini sınavlara hazırlanan öğrenciler için bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren İLKEM Etüt Eğitim Merkezi Koordinatörü Davut Öz, “Özellikle üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için ve liselere giriş sınavına hazırlanan LGS grubu öğrencilerimiz için hızlandırılmış bir eğitim programı uyguladık. Öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yüksek tutarak onları kazanacakları bölümlere dönük bilgilendirme yaparak ve çok sayıda soru ve deneme çözmelerini sağlayarak yoğun bir tempoda ders çalışmalarını sağladık. Geçmiş yıllarda Türkiye geneli derecesi yapan öğrencilerimiz ve yüzde 86 YKS başarımız ile öğrenci ve velilerimizin sınav hazırlık kurslar içinde tercih sebebi olduk. Pandemi şartlarına rağmen bu yılda yine yüksek bir başarı için gayret ediyoruz. İlkadım Belediye başkanımız Necattin Demirtaş'a öğrencilerimizin başarısını artıracak olan programa katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenmenin ve okumanın önemli olduğuna dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise şunları söyledi:

“Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz için her zaman taşın altına elimizi koymaktan, destekçileri olmaktan hiç kaçınmadık. Biz de öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almaları ve gittikçe zorlaşan geçim sıkıntısına bir nebze çare olabilmek için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin sadece eğitim hayatına odaklamaları ve bu doğrultuda başka etkenleri kendilerine dert edinmemeleri görüşündeyiz. Günümüz şartlarında bu pek mümkün gözükmese de gereken desteği sağlamaya çalışıyoruz. Evlatlarımızın en iyi eğitimi almaları ve kentimize kalifiyeli olarak hizmetler, projeler üretmeleri en büyük arzumuz. Genç ve parlak nesillerin bizleri çok daha ileri taşıyacağına inancım tam.”