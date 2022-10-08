İLKEM'li öğrencilere kitap fuarı gezisi

İlkadım Belediyesi Eğitim Merkezi'ne (İLKEM) giden 150 öğrencinin 7. Karadeniz Kitap Fuarı'na katılmasına sağlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım Belediyesi olarak eğitime, kültüre her zaman en üst seviyede destek ve önem verdik" dedi.

İlkadım Belediyesi tarafından, İLKEM öğrencilerine yönelik Karadeniz Kitap Fuarı gezisi düzenlendi. Gezi hakkında bilgi veren İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz, "Kültürel etkinliklere sahne olan bu fuarın, öğrencilerimizin hem kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına, sevdikleri şair ve yazarlara merak ettikleri soruları yönelterek bilgi sahibi olmalarına hem sosyal hayatlarında hem de derslerinde faydalı olacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizi sınava hazırlamanın yanı sıra onların donanımlı olarak yetişmeleri için gayret ediyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin kitap fuarından istifade etmesi için ulaşım dahil tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Pandemi sonrası açılan kitap fuarında birçok okur ile yazar buluştu. İlkadım Belediyesi olarak eğitime, kültüre her zaman en üst seviyede destek ve önem verdik. İLKEM'deki öğrencilerimizi fuara götürdük. Tüm çocuklarımızı fuara katılarak kitaplarla ve yazarlarla bir araya gelmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kitap fuarında hoş vakit geçiren İLKEM'li öğrenciler ulaşım ve fuar ziyareti için katkı ve destek veren Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür ettiler.