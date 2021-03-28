İLKEM'li öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon semineri

Belediye Konferans Salonu'nda korona virüsü önlemleri altında gerçekleşen seminerde OMÜ Öğretim Görevlisi Ayşe Gül Şanlı ve Araştırma Görevlisi Doğan Güneş Temli hazırladıkları sunumlarla öğrencilere sınav kaygısı ile baş etme yollarını gösterdi.

Psikolog Aysu Gül Şanlı ‘swot' analizi ve gelişim çarkının önemine dair açıklamalarda bulundu. Araştırma Görevlisi Doğan Güneş Temli ise öğrenme piramidi, bellek ve hafıza gücü konularına değindi. Seminerde kaygı ve stresten uzak durmanın püf noktaları öğrencilere anlatıldı.

“Eğitimde ilk olma aşamasında olan bir kurumuz”

Seminerin açılış konuşmasını yapan İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz, "Gençlik hazinedir. Samsun'da eğitimde ilk olma aşamasında olan bir belediye eğitim kurumuyuz. Kadifekale, Yaşardoğu ve Derebahçe şubelerimizde 900 öğrenciyle yürüttüğümüz eğitim faaliyetini pandemi sürecinde altında 300 öğrencimize indirmek durumunda kaldık. Bugünkü bu seminerimiz de başarı için değerli ve önemli. Bu vesile ile programda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

“Başarının yolu emek ve fedakarlıktan geçer”

Başarı için mücadeleye devam etmenin önemli olduğunu söyleyen İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, "Geçen sene yakaladığımız yüzde 84 başarıyı bu sene daha üst seviyelere taşınacağından şüphem yok. İLKEM'in artık sadece dar gelirli ailelerin değil maddi olanakları iyi olan ailelerin de tercihi olmasından büyük gurur duyuyoruz. Başarının yolu emek ve fedakarlıktan geçer. Asıl mesele insan inşa etmektir" diye konuştu.

“Potansiyellerinizi küçümsemeyin”

Seminere katılım sağlayan OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bozkurt Koç ise öğrencilere hitaben, “Kendi potansiyellerinizi küçümsemeyin. Yeter ki hedefinizi belirleyin. Önünüzde akademik hayatınız olacak bir süreç var. Kaygı ve belirsizliklerin yoğun olduğu bu zamanlarda önemli olan bu kaygıların olumsuzluklarından etkilenmeden hedefinize varmanızdır. Bu kaygıları kendinize motive edecek fırsata çevirin. Aşk, azim ve heyecan ile hazırlanın hem kendinize hem de bu güzel ülkeye hizmet etme şerefine nail olun” şeklinde konuştu.

“Doğumdan, ölüme her zaman halkımızlayız”

Belediyelerin doğumundan ölümüne vatandaşın her zaman yanında olması gerektiğini kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Onların Atatürk ilkelerine bağlı bireyler olarak topluma hizmet etmesi bizim için çok önemli. Biz de bu doğrultuda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları bu sınavı başarı ile atlatacaklarına yürekten inanıyorum. Bu vesile ile katılım sağlayan eğitimcilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

“Teşekkür belgelerini Başkan Demirtaş takdim etti”

Programın sonunda İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Bozkurt Koç, Aysu Gül Şanlı ve Doğan Güneş Temli'ye teşekkür belgelerini takdim etti.