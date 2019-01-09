İlkokul öğrencilerinden poşete karşı ‘kese kağıdı'

Samsun'da ilkokul öğrencileri, kendi yaptıkları kese kağıtlarını pazarlarda esnafa ve tüketicilere dağıtarak poşet kullanımını azaltmaya çalışıyor.

1 Ocak tarihinden itibaren poşet kullanımı paralı hale geldi. Doğada kaybolması çok uzun yıllar alan, insan sağlığı ve çevre için tehdit oluşturan poşet kullanımını en aza indirmek isteyen ilkokul öğrencileri, 1 hafta boyunca yaptıkları kese kağıtlarını Atakum ilçesindeki pazarlarda esnaflara ve tüketicilere dağıtarak poşet kullanımını en aza indirmeye çalışıyor. Öğrenciler ayrıca kese kağıtlarını yapay yapıştırıcıyla değil, un ve suyla yapıştırıyor.

Kese kağıdı yaparken yapay madde kullanmadıklarını belirten proje sorumlusu ilkokul öğretmeni Güleser Çetinkara, “Dönem başında eko okul projesi kapsamında bir takım çevresel aktivitelerde bulunmuştuk. Çocuklara çevre bilincini aşılamak ve geri dönüşümün önemi anlatmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda kese kağıdı projesi başlattık. Çocuklarımız ilk önce poşetin doğaya ne kadar zarar verdiğini ve çok uzun yıllar doğada kaybolmadığını öğrendi. Onun için kese kağıdı yaparak halkı bilinçlendirmek istedik. Bu kapsamda 1. sınıf öğrencileriyle kese kağıdı yapma etkinliği düzenledik. Bütün bir hafta boyunca yaptığımız kese kağıtlarını Atakum'daki bir pazar yerine giderek esnaflara ve vatandaşlara dağıtıyoruz. Ayrıca kese kağıtlarını yaparken yapay yapıştırıcı kullanmıyoruz. Ekolojik olsun diye un ve su karışımından etkili bir yapıştırıcı yaptık. Çocuklarımız bundan da çok etkilendiler. Poşet kullanımını azaltmayı ve vatandaşları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Amacımız çevre bilinci oluşturmak”

Çevre bilinci oluşturmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Okul Müdürü İlyas Yavuz, "Samsun Maarif Hareketi kapsamında Eko Okullar Projesi çerçevesinde kese kağıdı yapmaya başladık. Projemiz, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tarafından da onaylandı. Projeyle hedefimiz, çevreye duyarlı, geri dönüşümü sağlayan bilinçli bireyler yetiştirmektir. Bunları yaparken de okullarımıza, ilçemize ve vatandaşlara örnek olmak istiyoruz. Her hafta Atakum'da bir pazarı gezerek esnafa ve tüketicilere bu kese kağıtlarını dağıtıyoruz. Ayrıca vatandaşlara naylonun çevreye olan zararını da anlatıyoruz” diye konuştu.

Topluma yararlı bir iş yaptıkları için mutlu olduklarını vurgulayan öğrenciler ise "Kese kağıdını yaparken çok zevk alıyoruz. Pazarlara da bunları götürüyoruz. Vatandaşlara poşet yerine kese kağıdı kullandırıyoruz. Böylece hem geri dönüşüme hem de çevreye katkı sağlamış oluyoruz. Çok önemli ve çevreye duyarlı bir etkinlik yaptığımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

'Kese kağıdı' projesinde 62 ilkokul öğrencisi görev alırken, 2018 Kasım ayından itibaren binlerce kese kağıdı pazarlarda dağıtıldı.