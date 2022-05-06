İlkokul öğrencilerinin hikayeleri kitaba dönüştü

Samsun Tekkeköy İlkokulu'nun ortakları ile yürüttüğü "Bu Hikayede Biz de Varız" eTwinning projesi, öğrencilerin ortak çalışması sonucunda ortaya konulan hikaye kitabıyla sonlanıyor.

Üç farklı okuldan beş öğretmen, yirmi sekiz öğrenciyle yürütülen proje sonunda öğrenciler kendi duygu ve düşüncülerini kelimelere dökerek kitap haline getirdiler. Ayrıca kitaplarındaki resimlendirmelerin tamamı öğrenciler tarafından yapıldı. Bu aşamada web 2.0 araçları öğrencilerin işini kolaylaştırdı. Öğrencileri teknolojiyi böyle bir etkinlikte kullanmaları öğretmenlerini ayrıca mutlu etti.

Proje hakkında bilgi veren Tekkeköy İlkokulu Müdür Yardımcısı Raziye Aydın Demir, “Öğrencilerin kendilerine ait bir hikaye kitabı ortaya koymaları bizleri çok mutlu etti. Bu projeyle amacımız öğrencilerimizin kendini ifade etme becerileri kazanması, kendi hikayelerini oluşturması ve kültür aktarımıydı. Bu amaca ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve ortaya çıkan küçük ama değeri kelimelerle anlatılamayacak kadar muhteşem olan hikaye kitabının ortaya konulmasından çok memnunuz” dedi.

Bir sonraki adımda hikaye kitabı tüm illere ulaştırılacak

Öğrencilerin hazırladıkları hikaye kitaplarını sınıf, okul ve ilçe halk kütüphanesine hediye ettiklerini söyleyen Raziye Aydın Demir, “Ayrıca çevremizdeki kamu kurum ve kuruluşlara da ziyaretlerde bulunarak her bir yöneticiye hikaye kitabımızdan hediye ettik. Herkese ilgileri ve destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrencilerimizle bir sonraki hedefimiz hikaye kitabımızı bir adım ileriye taşıyarak sayfa sayısını arttırıp ulusal alanda tüm illerimize ulaştırmak olacak. Onların içinde öyle bir cevher var ki açığa çıkarmak bizlerin elinde” ifadelerini kullandı.