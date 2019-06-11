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İlkokul öğrencisi akrabasının kanser olduğunu ortaya çıkardı

Samsun’da bir ilkokul öğrencisinin okulda dağıtılan kanser tarama anketini doldurarak akrabasını Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KATEM) yönlendirmesi sonucunda o kişinin kanser olduğu ortaya çıktı.

Samsun'da bir ilkokul öğrencisinin okulda dağıtılan kanser tarama anketini doldurarak akrabasını Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KATEM) yönlendirmesi sonucunda o kişinin kanser olduğu ortaya çıktı.


Samsun Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu İlkokul 1. sınıf öğrencisi Ahmet Sönmez, okulda dağıtılan kanser tarama anketini doldurarak yakın bir akrabasını KETEM'e yönlendirdi. Burada yapılan araştırma sonucunda yönlendirilen kişinin kanser olduğu ortaya çıktı.


Başarıya imza atan öğrenci İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider” projesinde ödüle layık görüldü.

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