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İlkokulda öğrencilere tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı

Samsun’da görev yaptığı okulda ’öğrencileri taciz ettiği’ iddia edilen öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da görev yaptığı okulda 'öğrencileri taciz ettiği' iddia edilen öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Orbay İlkokulu'nda görevli 3. sınıf öğretmeni Y.Ö. 'öğrencileri taciz ettiği' iddiasıyla dün akşam gözaltına alındı. Velilerin bugün okul önünde giderek tepki gösterdiği olayla ilgili Samsun Valiliği de açıklama yaparak öğretmenin açığa alındığını, olayın soruşturulduğunu belirtti. Polisteki sorgulanması tamamlanan öğretmen Y.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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