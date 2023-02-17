İller Bankası'ndan Samsun belediyelerine 224 milyon TL kredi

Ş. tarafından Samsun (Merkez) ve muhtelif ilçe belediyelerine malzeme alım işlerinde kullanılmak üzere 2022 yılında toplam 224 milyon 350 bin TL kredi verildi.

Samsun'da İller Bankası'nın 35 adet yapım işine kredi desteği bulunuyor. 35 projenin toplam tutarı 522 milyon 711 TL olurken, 2022 yılındaki ödenek tutarı ise 355 milyon 496 bin TL oldu. Bu tutarın fiziki gerçekleşmesi yüzde 67 oldu.

Altyapı projelerinden Salıpazarı Atıksu Arıtma Tesisi inşaatına 14 milyon 431 bin TL, Çarşamba Katı Atık Düzenleme Depolama Tesisi yeni lot inşaatı işine 2 milyon 769 bin TL, SASKİ merkez-ilçeler atıksu ve yağmur suyu inşaatlarına 43 milyon 895 bin TL, SASKİ merkez batı grubu ilçeleri içme suyu inşaatları için 21 milyon 863 bin TL, Havza Kırsal Mahallelerde İçme suyu Arıtma Tesisi yapım işi için 23 milyon 800 bin TL, Çarşamba batı kısmı içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı için 38 milyon 695 bin TL, Terme içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı için 23 milyon 187 bin TL, Bafra içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı için 23 milyon 187 bin TL, Canik içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı için 27 milyon 984 bin TL kredi desteği sağlandı.

Devam eden üstyapı projelerinden İlkadım Belediyesi Unkapanı Sosyal Tesisi ikmal inşaatı için 18 milyon 700 bin TL, Kitap Kafe ve çevre düzenlemesi inşaatı için 46 milyon 825 bin TL, Çarşamba Belediyesi Aşiyan Evleri ve ticari alan yapım işi için 41 milyon 255 bin TL, Ladik Kapalı Pazar Alanı yapım işi için 5 milyon 980 bin TL kredi desteği verildi.

Haritalandırma işleri için de Samsun Büyükşehir Belediyesi sayısal fotogrametrik halihazır harita yapımı için 823 bin TL, Salıpazarı sayısal fotogrametrik halihazır harita yapımı için 385 bin TL, Havza sayısal fotogrametrik halihazır harita yapımı için de 385 bin TL kredi desteği sağlanacak.