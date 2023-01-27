İmalat sektörüne devlet desteği

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, toplam 50 milyon TL'lik ‘2023 Yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı'nda çağrıya çıkıldığını açıkladı.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ortaklığında çağrıya çıkılan ‘2023 Yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı' hakkında açıklamada bulundu. Başkan Murzioğlu, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan finansman destek programının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonluğunda yürütüldüğünü söyledi.

Hedef, imalat sanayinin gücünün geliştirilmesi

Finansman destek programı ile KOBİ'lerin finansman ihtiyacının karşılanması ve bölgede yatırım hareketi başlatılmasının hedeflendiğini belirten Murzioğlu, “Programın genel amacı, TR83 Bölgesi'nde imalat sanayinin rekabet gücünün geliştirilmesidir. Programın özel amacı ise, TR83 Bölgesi'nde imalat sanayinde öne çıkan sektörlerin katma değerli üretim, uluslararasılaşma, genç istihdamı ve yeşil dönüşüm odağında rekabetçiliğinin artırılmasıdır. Programın tematik öncelikleri, bölge işletmelerinin katma değerli üretim, uluslararasılaşma ve genç istihdamı odağında desteklenmesi, sanayide yeşil dönüşüme yönelik döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği odaklı projelerin desteklenmesi, OKA tarafından ön fizibilitesi yapılmış ve 'yatirimadestek.gov.tr/yatirim-firsatlari' internet adresinde yayınlanan imalat sanayiine yönelik yatırım konularının hayata geçirilmesidir. Programa yapılan başvurular il bazında desteklenen öncelikli sektörler bazında değerlendirilecektir. Program, TR83 Bölgesi'nde faaliyet gösteren, KOSGEB Veri Tabanı'nda kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin başvurusuna açıktır. Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için KOSGEB tarafından tahsis edilen kaynak tutarı toplam 50 milyon TL'dir. Şehrimizde daha fazla üretim, istihdam ve yatırımı desteklemesi için önemli bir fırsat olarak gördüğümüz bu destekten üyelerimizin en optimum şekilde faydalanmasını diliyoruz” dedi.

Son başvuru tarihi 10 Mart 2023

Programa KAYS üzerinden son başvuru tarihinin 10 Mart 2023 günü saat 18.00'a kadar olduğunu belirten Murzioğlu, taahhütnamenin de 17 Mart 2023 günü saat 18.00'a kadar verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.