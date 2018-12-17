İmam cami çıkışı silahlı saldırıda yaralandı

Samsun'da bir imam, yatsı namazı sonrası bisikletle evine giderken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşehatun Camii'nde 17 yıldır imam olarak görev yapan 3 çocuk babası Kerim Işıtan (50), yatsı namazını kıldırdıktan sonra bisikleti ile evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu sol bacağından yaralanan imam kanlar içinde kaldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kerim Işıtan tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan ise kaçtı.

Camide namaz kıldırıp eve giderken silahlı saldırıya uğradığını söyleyen imam Kerim Işıtan, "Camiden ayrıldıktan bir süre sonra ara yoldan rampa olduğu için hızlı bir şekilde ana yola giriş yapmak isterken bu sırada yaya bir kişi beni görünce silahını çekip ateş edip kaçtı" dedi.

Polis, kaçan silahlı saldırganın kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.