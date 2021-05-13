İmamın ölümü kaza değil cinayet

Samsun'da bayram namazı çıkışı havaya ateş açılması esnasında vurularak hayatını kaybeden imamın kaza kurşunu sonucu ölmediği, husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, muhtarlık seçimlerinden itibaren husumetli olduğu öğrenilen İ.T., bayram namazı çıkışında aracına yönelen imam Fatih Akkuş'u(31) yanında getirdiği silahla ateş ederek yaraladı. Açılan ateş sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden Fatih Akkuş, olay yerinde hayatını kaybederken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Fatih Akkuş'un cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, bölgeyi abluka altına alan jandarma ekipleri, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cinayet şüphelisi İ.T.'yi gözaltına aldı.

Mahalle sakinleri, İ.T.'nin ve ailesinin muhtarlık seçimlerinde Akkuş ailesiyle tartışma yaşadığını ve seçim sonrasında mahallede 2 kez kavga çıktığını ifade ettiler.