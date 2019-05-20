İmamoğlu'ndan Deveci'ye teşekkür

Cemil Deveci'ye ev sahipliği için teşekkür ederek, “Beraber güzel başarılara imza atacağız” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı kutlamaları için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve parti yöneticileri ile Samsun'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yoğun ilgi gördü. İmamoğlu, Atakum'da katıldığı birçok programda coşkuyla karşılandı.

“Karadeniz'in çocuğu”

İmamoğlu'nun Türkiye'nin sevgilisi olduğunu söyleyen Deveci, “Doğal olarak Samsun'un ve Karadeniz'in de sevgilisi. Ekrem başkanımız Karadeniz'in çocuğu. 19 Mayıs 1919'un 100. yılında, 100. yıl coşkusu Ekrem İmamoğlu coşkusuyla Samsun'da bütünleşti, ikisi bir araya geldi ve Atatürk'ün doğduğum kent dediği Cumhuriyetin başkenti Samsun'dan Ekrem İmamoğlu sevgisini tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya ilan ettik bugün” diye konuştu.

“Cemil başkanımızın yanındayız”

Başkan Deveci'nin ev sahipliğinde Samsunlularla buluşmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden İmamoğlu ise, “Hele hele tarihi bir günde Samsun'da olmak büyük bir mutluluk. Atamızın Samsun'a çıkışının 100. yıldönümünü kutlamak bizim jenerasyona nasip oldu. Bir daha 100. yıl yok. İnşallah 200. yıl olacak. Sevgili başkanımın ev sahipliğinde bu tarihi günde Samsun'u yaşamak, Atamızı hissetmek benim için büyük bir onur ve gurur. Cemil başkanıma başarılar diliyorum. Biz onun yanında olacağız, o bizim yanımızda olacak. Hep beraber güzel başarılara imza atacağız. Aynen Atamızın Samsun'a çıkışındaki ruhu gibi, bir arada milli birlik ve beraberlik içerisinde Samsun'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok şehrinde Türkiyemizin geleceği için çalışacağız” şeklinde konuştu.